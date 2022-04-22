НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр — ПРАЙМ. Представители российского Центробанка и Резервного банка Индии (Центробанк) в среду обсудили в Мумбаи варианты оплаты между странами в национальной валюте, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники. Индия пояснила, что США не предостерегали ее от закупок нефти в России

"Официальные лица оценили технические препятствия, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры в двух странах. Должностные лица центрального банка проведут консультации со своими собственными сторонами по параметрам, чтобы определить целесообразность различных вариантов оплаты", — сообщает газета.

По данным источников издания, представители центробанков еще проведут как минимум одну встречу "чтобы сократить возможные пробелы, прежде чем прийти к плану". Издание отмечает, что это была первая встреча между представителями центральных банков после начала спецоперации России на Украине.

В начале этой недели Economic Times сообщала, что Индия возобновила поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. По информации газеты, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии, а платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra — с индийской. Платежи "в максимально возможном объеме" осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро, отмечает издание.

Ранее глава Центробанка Индии Шактиканта Дас заявил, что центральный банк не будет делать ничего, что идет вразрез с санкциями, введенными в отношении России.

В середине прошлого месяца официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия изучит влияние западных санкций на экономические отношения с Россией, прежде чем вводить механизм расчетов в рупиях и рублях.