МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банк России с 1 июля вводит новые правила продажи инвестиционных финансовых продуктов через банки, говорится в сообщении регулятора. Набиуллина предостерегла участников финансового рынка от нарушений

Банки будут обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов. Эти требования устанавливает указание Банка России, которое вступит в силу 1 июля 2022 года.

"Принципиальное новшество, которое вводит регулятор: то, что сотрудник банка говорит клиенту, должно строго соответствовать информации, доведенной до клиента в письменной форме. Потому что чаще всего с мисселингом — подменой одного финансового продукта другим — люди сталкиваются в офисах банков, когда их на словах уверяют, что инвестиционное страхование жизни или другой сложный продукт якобы так же надежны, как и вклад, и при этом выгоднее", — подчеркивают в ЦБ.

Полномочия регулятора устанавливать для банков правила продаж небанковских продуктов закреплены в законе, принятом летом 2021 года. Банк России будет вправе выдавать предписания о приостановке продаж финансовых продуктов, по которым банк допускает неоднократные нарушения правил информирования. В особых случаях регулятор сможет потребовать от банка выкупить такие продукты у клиентов, которые захотят продать их по цене приобретения.

Правила учитывают требования базовых стандартов защиты прав и интересов клиентов некредитных финансовых организаций (НФО). Тем самым уравниваются требования к НФО и банкам.