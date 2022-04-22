МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Обеспечить расчеты между РФ и Индией в нацвалютах несложно технически, вопрос в востребованности такого сценария у бизнеса: для этого необходимо избежать волатильности курсов и привести товарооборот к равной пропорции импорта и экспорта, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. СМИ: центробанки России и Индии обсудили платежи в национальной валюте

Ранее издание Economic Times со ссылкой на источники сообщило, что представители ЦБ РФ и Резервного банка Индии (Центробанка) в среду обсудили в Мумбаи варианты оплаты между странами в национальной валюте. При этом состояние вопроса о взаиморасчетах в нацвалютах между этими странами оглашалось и официальными представителями — в частности, о намерении обеих сторон реализовать такой вариант в начале апреля в очередной раз сообщал посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Технически в расчетах за национальные валюты нет принципиальной сложности. Проблема в том, чтобы контрагенты согласились эти национальные валюты принимать за свои товары и услуги. Например, чтобы заплатить рублями за российские товары, индийские покупатели должны сначала эти рубли где-то купить. Их в первую очередь будет волновать, по какому курсу они смогут это сделать — достаточно ли он стабилен. Причем эта стабильность должна быть долговременной, ведь контракты могут быть продолжительными", — говорит Шуст.

Если Россия будет продавать рубли за индийские рупии, то нужно понять, что с полученными рупиями делать дальше, рассуждает эксперт. Можно, например, купить индийские товары — в таком случае, отмечает эксперт, "наш импорт должен примерно соответствовать экспорту". Иначе в России останутся лишние рупии, их придется менять на другую валюту — необходимо понять, на какую и по какому курсу. Поэтому вопрос расчетов в национальных валютах, поясняет Шуст, не столько технический, сколько вопрос предсказуемости, стабильности и доверия.

"Что касается номенклатуры товаров и услуг, то на расчеты в национальной валюте в теории можно перевести весь товарооборот, кроме подсанкционного – продажа и покупка таких товаров и услуг невозможна в любой валюте. Другой вопрос, согласятся ли на это все продавцы и покупатели. В первую очередь, думаю, речь все-таки пойдет о крупных государственных компаниях и государственных контрактах", — заключил эксперт.