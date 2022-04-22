МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение Великобритании выдать лицензию, позволяющую Газпромбанку получать платежи за поставки газа в ЕС, носит прагматичный характер и является попыткой упростить себе жизнь. В Кремле рассказали о поездке Путина на саммит G20

Британия выпустила в отношении находящегося под санкциями банка генеральную лицензию, позволяющую осуществлять платежи за газ банку и его дочерним предприятиям до 31 мая.

"Вы знаете, что все эти санкции мы не считаем законными, мы считаем их незаконными. И, собственно, мы продолжаем так к ним относиться. И всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно", — пояснил Песков.

Пресс-секретарь также ответил, что выдача лицензии является попыткой Британии "в том числе" упростить себе жизнь.

Отвечая на вопрос о том, означает ли выдача лицензии "отсрочку" Европе для перехода на новую схему оплаты российского газа, Песков подчеркнул, что в указе президента Владимира Путина точно зафиксированы сроки поставки, которые идут в апреле. "Все будет осуществляться в соответствии с указом президента РФ", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.