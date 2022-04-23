МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран. В Малайзии заявили, что готовы поставлять электронику в Россию

"Думаю, малайзийские финансовые институты будут внимательно изучать ее, если она будет отвечать ряду критериев, тогда они присоединятся, если нет – они будут ждать. Это касается не только Малайзии, но любого другого партнера, который ведет бизнес с Россией, все они изучают пути, как вести его. Если будут признаки того, что это хорошее коммерческое решение, тогда я уверен, они так и сделают", — сказал посол.

РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ

По мнению Чандрана, переходить на расчеты в нацвалютах России и Малайзии пока нет смысла. Он пояснил, что для работы этого механизма должны быть общие элементы между государствами-участниками.

По его словам, наиболее важные элементы — это объем торговли и инвестиций. "Он должен быть существенным, достаточно большим, для того, чтобы этот механизм мог работать. Если объем торговли и инвестиций достаточно большой, то есть взаимный спрос на национальные валюты сторон. Если нет спроса на национальные валюты, тогда этот механизм, соответственно, не работает", — пояснил дипломат.

По его данным, сейчас около 71% малайзийского экспорта направляется в азиатские страны, только 13% — в Северную Америку, и всего около 9% — в Европу.

"Именно поэтому в нынешних условиях для Малайзии взаиморасчеты в национальных валютах были бы более востребованы в рамках азиатского региона. Так как существенного объема торговли и инвестиций между Россией и Малайзией нет, я не вижу возможности перехода на такой механизм. У российского бизнеса должна быть большая потребность в ринггитах, а у малайзийского — в рублях. Пока ее нет, переход на нацвалюты не применим", — заключил он.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

Посол также сообщил, что интерес российского бизнеса резко вырос к продукции из Малайзии в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, электроники.

"Мы получаем запросы относительно товаров медицинского назначения, в том числе касательно оборудования, медтехники, в частности, в сфере стоматологии. Также поступают запросы, касающиеся поставок в области сельского хозяйства, в частности, пальмового масла. Помимо этого, поступают приглашения для представителей малайзийского бизнеса приехать и представить российскому рынку свою продукцию в тех сферах, которые я упомянул", — сказал посол.

"Мы проинформировали малайзийские деловые круги обо всех возможностях, которые предлагает сейчас российский рынок. Все это сейчас рассматривается", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.