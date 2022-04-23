МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Мультимедийный холдинг РБК сообщил, ссылаясь на представителя ЦБ РФ, что регулятор ведет работу над поправками в федеральный закон "О национальной платежной системе", которые должны обязать банки возвращать клиентам в течение 30 дней деньги, похищенные мошенниками. В Центробанке оценили активность телефонных мошенников

Отмечается, что нововведения будут способствовать более эффективной защите интересов граждан, которые пострадали от действий злоумышленников.

Представитель ЦБ РФ рассказал журналистам, что нынешняя версия закона не содержит сроков, в течение которых кредитные организации должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства, поэтому регулятор выступил с предложением их установить. Он подчеркнул, что это необходимо для соблюдения баланса интересов банков и их клиентов.

Законодательные изменения будут полезными, когда перевод денег произошел без уведомления от банка владельца карты или счета либо без его согласия. Возможность требования возмещения возникнет в случае, если карта пропала или была украдена, но только когда клиент сообщил об этом банку. В противном случае, кредитная организация вправе не возвращать деньги.