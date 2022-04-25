МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Крупные российские кредитные организации продолжают подготовку к выпуску карт китайской международной платежной системы UnionPay, рассчитывая перейти к активной фазе к осени, пишут "Известия" со ссылкой на сведения, полученные от представителей банков. Экономист предупредил, какие санкции могут ввести против Китая

Так, "Абсолют Банк" рассчитывает начать эмиссию в третьем квартале. Следующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой "МИР". Условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.

Выпускать карты UnionPay готовятся в Росбанке, "Ак Барс Банке" и банке "Хоум Кредит".

В начале марта о планах начать выпуск карт китайской платежной системы заявили Росбанк, "Хоум Кредит" и ряд других крупнейших банков, однако процесс согласования еще не закончился.

Сейчас карты UnionPay оформляют в десяти российских кредитных организациях, среди них Россельхозбанк, Газпромбанк, банк "Зенит", Почта Банк, банк "Солидарность", банк "Санкт-Петербург", ВБРР, Примсоцбанк, КБ "Приморье".

По оценкам экспертов, UnionPay может рассматривать заявки от российских банков на выпуск карт на протяжении двух-трех месяцев. Они уверены, что китайская платежная система может даже задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт из-за опасений вторичных санкций.