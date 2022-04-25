МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России в первом квартале 2022 года возбудила 52 уголовных дела по выводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма выявленных нарушений составила 5,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Генпрокурор уличил "коммерсантов от медицины" в необъяснимой жадности

"По фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов возбуждено 52 уголовных дела. Выявлены случаи перевода денежных средств на 5,3 миллиарда рублей", — сообщает ФТС, подводя итоги первого квартала текущего года.

Отмечается, что всего за январь-март 2022 года таможенные органы возбудили 610 уголовных дел. Наибольшее количество – 225 дел – возбуждено по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ. Общая стоимость незаконно перемещенных через границу стратегически важных товаров и ресурсов составила 3,4 миллиарда рублей.

По фактам незачисления, невозврата из-за границы средств в валюте или рублях было возбуждено 16 уголовных дел с общей суммой нарушений 12,8 миллиарда рублей. За уклонение от уплаты таможенных платежей возбуждено 95 уголовных дел, при этом общий размер неуплаты составил 1,5 миллиарда рублей. По фактам незаконного использования документов для образования юридического лица возбуждено 70 уголовных дел, и еще 37 дел — по фактам незаконного образования юридического лица.

По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов возбуждено 58 уголовных дел. Кроме того, возбуждено 28 уголовных дел по статье о контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов на сумму 256,6 миллиона рублей, а также 23 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий на сумму 165,1 миллиона рублей.

"В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования, в федеральный бюджет перечислено 242,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.