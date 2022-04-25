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2022-04-25T17:17:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220425/836749145.html

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Глава государства считает, что программу необходимо продлить до конца 2022 года. ПРАЙМ, 25.04.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60