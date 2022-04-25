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2022-04-25T17:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220425/836749145.html
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%
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Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Глава государства считает, что программу необходимо продлить до конца 2022 года. ПРАЙМ, 25.04.2022
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, владимир путин, льготная ипотека, процентные ставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.
Глава государства считает, что программу необходимо продлить до конца 2022 года.