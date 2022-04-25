МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Совкомбанк в связи с уходом в конце февраля из-за введенных против банка санкций западных стран ряда членов Наблюдательного совета, в том числе, всех трех независимых директоров, объявляет об изменениях в структуре управления.

"Банк объявляет о прекращении действия полномочий прежнего состава Наблюдательного совета и начале избрания нового", — говорится в сообщении.

Новый состав Наблюдательного совета Совкомбанка будет объявлен и размещен на официальном сайте Банка после прекращения действия рекомендаций Банка России согласно письму №02-14-3/2044 от 23.03.2022 г. "О раскрытии информации финансовых организаций". Этим документом регулятор рекомендует финансовым организациям скрыть информацию о членах органов управления и иных должностных лицах до 31 декабря 2022 года.

Совкомбанк входит в топ-10 крупнейших банков страны с активами в 1,9 триллиона рублей по МСФО. Кредитные рейтинги банка по национальной шкале: АКРА — "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" — "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" — "AA-", прогноз "позитивный".