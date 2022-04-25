МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Масштабного оживления рынка ипотеки в случае снижения ставки по госпрограмме на жильё в новостройках и ее продления с высокой вероятностью не будет, заявил РИА Новости управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить программу льготной ипотеки до конца текущего года. Эксперт назвал "понятной" мотивацию предложения главы РФ – сейчас поддерживать ипотечный рынок могут только льготные программы, поскольку цикл снижения ключевой ставки может быть весьма длительным.

"Но эффект от оптимизации условий льготного ипотечного кредитования будет сдержанным и не сопоставимым с предшествующими периодами, поскольку на протяжении двух последних лет наблюдался устойчивый рост цен на недвижимость с учетом рекордного спроса", — сказал Беликов.

При этом резкое сокращение спроса в марте 2022 года не привело к значимому снижению цен, добавил он. "Поэтому масштабного оживления рынка с высокой вероятностью не будет до значительного смягчения денежно-кредитной политики, улучшения динамики реальных располагаемых доходов граждан и общего восстановления экономики", — заключил эксперт.

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Весной этого года условия снова были изменены. Предельную сумму кредита подняли до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам увеличили до 12%.