МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам первого квартала сократила чистую прибыль на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 3,443 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. Чистая прибыль Coca-Cola выросла в первом квартале

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,14 доллара против 0,19 доллара в январе-марте прошлого года. Выручка банковской группы за отчетный период уменьшилась на 4%, до 12,464 миллиарда долларов.

Чистый процентный доход составил 6,997 миллиарда долларов, увеличившись на 7,4% в годовом выражении. Прибыль до налогообложения сократилась на 28%, до 4,166 миллиарда долларов.

"Наша стратегия находится на правильном пути, наблюдается органический рост и хорошая динамика в большинстве подразделений группы. Несмотря на то, что прибыль снизилась по сравнению с первым кварталом прошлого года… увеличение уровня кредитования во всех компаниях и регионах, а также хороший рост в сфере банковских услуг для физических лиц, страхования и торгового финансирования предвещают хорошие результаты на будущие кварталы", — прокомментировал результаты генеральный директор группы Ноэл Куинн (Noel Quinn), чьи слова приводятся в релизе.

Банк указывает, что инфляционные риски, связанные с украинским конфликтом, а также увеличение ожидаемых кредитных убытков повлияли на снижение выручки в прошлом квартале.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).