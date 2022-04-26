МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в первом квартале выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,261 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль Coca-Cola выросла в первом квартале

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 3,06 доллара против 1,24 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,29 доллара, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 1,23 доллара на акцию.

Выручка PepsiCo в годовом выражении выросла на 9,3% — до 16,2 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 15,55 миллиарда. Органический рост выручки составил 13,7% за три отчетных месяца. Компания также повысила прогноз органического роста по итогам 2022 года до 8% с 6%.

PepsiCo указывает, что потери компании из-за конфликта на Украине по итогам первого квартала составят 241 миллион долларов.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания 9 марта текущего года объявила о приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up из-за ситуации на Украине.