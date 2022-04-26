МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток американского диверсифицированного технологического концерна General Electric Co. (GE) в первом квартале сократился почти в пять раз в годовом выражении и составил 535 миллионов долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль HSBC за первый квартал уменьшилась

Разводненный убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,99 доллара против убытка в 2,61 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период составила 17,04 миллиарда долларов, что незначительно ниже показателя годичной давности (17,071 миллиарда). Аналитики ожидали показатель на уровне 16,9 миллиарда долларов.

"Мы сохраняем диапазон прогнозов, который мы опубликовали в январе, но ввиду инфляции и других меняющихся факторов, оказывающих давление, мы движемся к нижней границе диапазона", — приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров компании Х. Лоуренса Калпа-младшего (H. Lawrence Culp, Jr).

В январе компания прогнозировала скорректированную прибыль на акцию по итогам 2022 года в 2,8-3,5 доллара и свободный денежный поток в 5,5-6,5 миллиарда долларов.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.