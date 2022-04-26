МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Эксперты уже прорабатывают проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы, рассказал в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Путин высказался о работе российской экономики в условиях санкций

Он отметил, что эта идея была предложена научным сообществом. Проект предполагает обеспечение российской валюты как золотом, так и группой товаров, представляющих валютную ценность. В результате курс рубля будет соответствовать его реальному паритету покупательной способности.

Для обеспечения суверенитета любой национальной финансовой системы необходимо, чтобы ее платежные средства обладали внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару, пояснил Патрушев.

Еще одним важным условием экономической безопасности РФ является структурная перестройка ее экономики на основе современных технологий, добавил он.

"Мы не против рыночной экономики…, но… Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно", — подчеркнул секретарь СБ и призвал выстраивать развитие России с опорой на внутренний потенциал.