МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Американская Visa Inc. сообщила о том, что чистый убыток из-за деконсолидации российской дочерней компании составляет 35 миллионов долларов. Об этом написано в отчетности компании, пишет РИА Новости. СМИ сообщили о прогнозируемом падении российской экономики

В начале марта Visa сделала заявление о том, что приостанавливает операции в России. В своем отчете компания уточнила, что больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.

"В течение трех и шести месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании. В результате поддержки, оказываемой для поддержки наших сотрудников в России и на Украине, мы понесли расходы на персонал в размере 25 миллионов долларов", — сообщается в отчете.

Что же касается чистой прибыли компании по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года (завершилось 31 марта), то она увеличилась на 24%, составив 7,606 миллиарда долларов.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за полугодие составила 3,54 доллара против 2,8 доллара годом ранее. Выручка Visa составила 14,248 миллиарда долларов, увеличившись почти на 25%.

По итогам второго квартала чистая прибыль Visa выросла на 20,5%, до 3,647 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,7 доллара против 1,38 доллара годом ранее. Выручка Visa увеличилась на 20,3% и составила 7,189 миллиарда долларов.

"У нас был очень сильный квартал на фоне вторжения в Украину и нашего решения приостановить операции в России… Воздействие штамма "омикрон" было недолгим и восстановление мировой экономики, начавшееся в середине прошлого года, продолжалось. Мы зафиксировали устойчивый рост в большинстве стран по всему миру. <…> В то время как геополитическая обстановка остается неопределенной, мы ожидаем дальнейшего роста, обусловленного устойчивым восстановлением путешествий и использованием традиционных и новых способов оплаты ", — приводятся в отчетности слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего (Alfred Kelly Jr.).

Акции компании подскакивают на постторгах на 4,6%.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.

Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами государства, многие страны объявили о заморозке российских активов.

Как отмечал президент Владимир Путин, Запад, заморозив российские активы, фактически поставил под вопрос надежность своих валют. По словам главы государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.