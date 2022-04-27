МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в прошлом квартале составил 1,242 миллиарда долларов, что в два раза больше аналогичного показателя годичной давности, свидетельствуют данные компании. "Аэрофлот" получил разрешение на обслуживание иностранных самолетов

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,06 доллара против 0,92 доллара за январь-март 2021 года, скорректированный убыток на акцию достиг 2,75 доллара, хотя аналитики прогнозировали убыток в 0,19 доллара. Квартальная выручка Boeing при этом уменьшилась на 8%, до 13,991 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 16,13 миллиарда долларов. Акции Boeing в среду на предварительных торгах дешевеют на 3,5%.

В отчете уточняется, что Boeing почти завершила возвращение в эксплуатацию самолетов 737 МАХ, а темпы производства самолетов семейства 737 продолжают ускоряться. Ожидается, что в течение второго квартала объем производства увеличится до 31 самолета в месяц. Новые поставки модели 777-9 были отложены до 2025 года из-за переоценки времени, требуемого на сертификацию. Boeing оценивает расходы, которые претерпит компания из-за приостановки поставок модели 777-9 (со второго квартала до возобновления поставок) в 1,5 миллиарда долларов.

"Тогда как первый квартал 2022 года подбросил нашему миру, отраслям и бизнесу новые вызовы, я горжусь нашей командой и прогрессом, которого мы добились", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора Boeing Дэйва Калхуна (Dave Calhoun).

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.