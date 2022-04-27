Минфин не планирует займов на внутреннем и внешнем рынке
Минфин РФ не планирует заимствований на внутреннем и внешнем рынке в 2022 году
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует никаких заимствований в 2022 году ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, но будет готов "попробовать рынок" ОФЗ в 2023 году, если увидит стабилизацию инфляции и стоимости займов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"По этому году не планируем, никаких, даже в китайских юанях", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин какие-либо заимствования в текущем году.
Отвечая на вопрос о возможном возвращении на рынок ОФЗ в следующем году, Силуанов сказал, что решения в Минфине пока нет. "Но если ситуация стабилизируется с ценами на бумаги, с инфляцией, мы, я думаю, будем потихонечку пробовать рынок", — добавил он.
https://1prime.ru/finance/20220427/836770758.html
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