С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует никаких заимствований в 2022 году ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, но будет готов "попробовать рынок" ОФЗ в 2023 году, если увидит стабилизацию инфляции и стоимости займов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин оценил дефицит бюджета в 2022 году

"По этому году не планируем, никаких, даже в китайских юанях", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин какие-либо заимствования в текущем году.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении на рынок ОФЗ в следующем году, Силуанов сказал, что решения в Минфине пока нет. "Но если ситуация стабилизируется с ценами на бумаги, с инфляцией, мы, я думаю, будем потихонечку пробовать рынок", — добавил он.