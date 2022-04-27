МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Бюджет РФ в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов рассказал, какие компании получат поддержку из ФНБ

Министр напомнил, что президент РФ ранее принял решение предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей.

"У нас отсрочка — 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов", — сказал Силуанов.

Он уточнил, что итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и какие еще меры поддержки потребуются экономике.

При этом Силуанов назвал этот дефицит "кассовым разрывом", поскольку речь идет об отсрочке по уплате налогов, и в следующем году эти деньги поступят в казну. "Просто эти деньги перейдут через год", — сказал он. Кудрин прогнозирует "очень сложную" ситуацию в российской экономике

Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в текущем году, по оценке Минфина, составит почти 3 триллиона рублей. "Но у нас в связи со снижением в первую очередь дивидендов, налога на прибыль, утильсбора и ряда других позиций — снижение ненефтегазовых доходов будет где-то на 1,5 триллиона рублей", — отметил министр.

Таким образом, по его словам, общий объем дополнительных доходов бюджета составит 1,4-1,5 триллиона рулей. "А допрасходы — 4 триллиона", — сказал он.

"Разница будет финансироваться из переходящих остатков, внутренних резервов наших, в том числе резервных фондов", — сообщил Силуанов. Кроме того, часть дополнительных расходов будет профинансирована за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета.

Силуанов напомнил, что в текущем году Минфин планирует перераспределить внутри бюджета расходы на общую сумму 500 миллиардов рублей. При этом данные средства Минфин не планирует централизовать в резервном фонде правительства для последующего финансирования плана поддержки экономики, а предоставит возможность бюджетным распорядителям — то есть министерствам и ведомствам — самостоятельно оценить возникающую у них в этом году экономию и перераспределить средства на другие нужды.