Минфин оценил минимальный дефицит бюджета РФ в 2022 году в 1,6 триллиона рублей
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Бюджет РФ в текущем году будет исполнен с дефицитом, его минимальный размер Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Министр напомнил, что президент РФ ранее принял решение предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Минфин оценивает в 1,6 триллиона рублей.
"У нас отсрочка — 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов", — сказал Силуанов.
Он уточнил, что итоговый размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и какие еще меры поддержки потребуются экономике.
При этом Силуанов назвал этот дефицит "кассовым разрывом", поскольку речь идет об отсрочке по уплате налогов, и в следующем году эти деньги поступят в казну. "Просто эти деньги перейдут через год", — сказал он.
Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в текущем году, по оценке Минфина, составит почти 3 триллиона рублей. "Но у нас в связи со снижением в первую очередь дивидендов, налога на прибыль, утильсбора и ряда других позиций — снижение ненефтегазовых доходов будет где-то на 1,5 триллиона рублей", — отметил министр.
Таким образом, по его словам, общий объем дополнительных доходов бюджета составит 1,4-1,5 триллиона рулей. "А допрасходы — 4 триллиона", — сказал он.
"Разница будет финансироваться из переходящих остатков, внутренних резервов наших, в том числе резервных фондов", — сообщил Силуанов. Кроме того, часть дополнительных расходов будет профинансирована за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета.
Силуанов напомнил, что в текущем году Минфин планирует перераспределить внутри бюджета расходы на общую сумму 500 миллиардов рублей. При этом данные средства Минфин не планирует централизовать в резервном фонде правительства для последующего финансирования плана поддержки экономики, а предоставит возможность бюджетным распорядителям — то есть министерствам и ведомствам — самостоятельно оценить возникающую у них в этом году экономию и перераспределить средства на другие нужды.
https://1prime.ru/finance/20220427/836770814.html