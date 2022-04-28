МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины (граничит с Крымом) с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов. Путину предложили перевести на рубли оплату всех экспортируемых товаров

"С 1 мая мы переходим в рублевую зону", — сказал он.

По его словам, переходной период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.

"Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", — подчеркнул Стремоусов.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.