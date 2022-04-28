МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Венгерский банк OTP, имеющий филиалы в России и на Украине, испытывает давление со стороны украинских властей из-за сохранения бизнеса в России, заявил в эфире венгерского InfoRádió генеральный директор банка Шандор Чани. Венгрия заявила о готовности оплачивать российский газ в рублях

"Давления со стороны Венгрии с целью ухода с российского рынка не чувствуется, но такие импульсы постоянно идут с Украины от руководителей разного уровня, и такое давление со стороны инвесторов тоже чувствуется. Сейчас еще есть 8750 сотрудников, крупная филиальная сеть, IT-инвестиции — из этого сложно выйти, если только не появится предлагающий желаемую цену инвестор", — сказал Чани.

По его словам, на Украине готовится закон, который обяжет компании, присутствующие в России, платить повышенные налоги.

Ранее в марте банковская группа OTP Group заявила, что приостанавливает финансирование свой дочерней компании в России и рассматривает возможность ухода с российского рынка.