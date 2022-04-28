МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ — МИД РФ

ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА ПО ЗАМОРОЗКЕ АКТИВОВ РОССИИ — ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ, ТАКИЕ ШАГИ ДАЮТ ПРАВО МОСКВЕ НА ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — МИД РФ

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