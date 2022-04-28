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2022
https://1prime.ru/finance/20220428/836780256.html
МИД России сожалеет о политизации площадок МВФ и Всемирного банка
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. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ — МИД РФ ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА ПО ЗАМОРОЗКЕ АКТИВОВ РОССИИ — ОПАСНЫЙ... ПРАЙМ, 28.04.2022
финансы, экономика, новости
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ — МИД РФ
ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА ПО ЗАМОРОЗКЕ АКТИВОВ РОССИИ — ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ, ТАКИЕ ШАГИ ДАЮТ ПРАВО МОСКВЕ НА ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — МИД РФ
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