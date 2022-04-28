МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против её отдельных клиентов, сообщила компания, представляя отчётность за прошлый квартал. Названы убытки Visa после ухода из России

"Чистые расходы состоят из административных затрат в размере 34 миллионов долларов, связанных в основном с резервами по безнадежным остаткам некоторых, находящихся под санкциями, клиентов, что компенсируется чистой прибылью в 30 миллионов долларов", — говорится в отчете.

Таким образом, квартальный убыток от деятельности в РФ составил 4 миллиона долларов и "напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России".

Совокупная же квартальная чистая прибыль Mastercard выросла на 43% в годовом выражении и составила 2,631 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,68 доллара после 1,83 доллара в январе-марте 2021 года. Выручка составила 5,167 миллиарда долларов (рост на 24% к показателю годичной давности). Эксперты ожидали показатель на уровне 4,91 миллиарда долларов.

Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa ранее сообщала, что её потери в России по тем же причинам составили 35 миллионов долларов.