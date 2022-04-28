МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против её отдельных клиентов, сообщила компания, представляя отчётность за прошлый квартал.

Банковские карты международных платежных систем VISA

Названы убытки Visa после ухода из России

"Чистые расходы состоят из административных затрат в размере 34 миллионов долларов, связанных в основном с резервами по безнадежным остаткам некоторых, находящихся под санкциями, клиентов, что компенсируется чистой прибылью в 30 миллионов долларов", — говорится в отчете.

Таким образом, квартальный убыток от деятельности в РФ составил 4 миллиона долларов и "напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России".

Совокупная же квартальная чистая прибыль Mastercard выросла на 43% в годовом выражении и составила 2,631 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,68 доллара после 1,83 доллара в январе-марте 2021 года. Выручка составила 5,167 миллиарда долларов (рост на 24% к показателю годичной давности). Эксперты ожидали показатель на уровне 4,91 миллиарда долларов.

Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa ранее сообщала, что её потери в России по тем же причинам составили 35 миллионов долларов.