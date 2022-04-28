МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Интеррос" приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании. Акции "Тинькофф" резко дорожают на новости о сделке с "Интерросом"

"Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального банка РФ", — сказано в сообщении.

Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин отметил, что компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке.

"Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды Группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса Группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", — добавил бизнесмен.

Холдинг "Интеррос" в середине апреля также сообщал, что в течение нескольких недель приобретёт у французской банковской группы Societe Generale Росбанк и страховой бизнес.