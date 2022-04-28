МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Котировки бумаг группы "Тинькофф" резко колебались сразу после новости о покупке доли Олега Тинькова "Интерросом", а сейчас дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи Группа "Интеррос" приобретает 35% акций группы "Тинькофф"

К 18.40 мск расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" росли на 7,14% — до 2700 рублей, при этом индекс Мосбиржи снижался на 1,82%. Максимально бумаги "Тинькофф" подскакивали на новости примерно на 12%.

Холдинг "Интеррос" ранее в четверг сообщил, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку.

Бизнесмен Олег Тиньков, комментируя свое решение о продаже доли в группе "Тинькофф" (TCS Group), сказал, что ему пришло время "уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей".

"Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", — приводятся слова Тинькова в пресс-релизе группы "Интеррос".

Основатель группы "Тинькофф" заявил, что гордится тем, что "вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране". "Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России", — сказал Тиньков.

После этого "Тинькофф банк" объявил, что сменит бренд в этом году, добавив, что давно готовился к такому решению.