МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям РФ в 2022 году в условиях санкций, следует из соответствующего постановления. Цены на газ в Европе упали на 9%

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия", — говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. В документе определяется порядок выделения субсидий перевозчикам и правила их расчета.