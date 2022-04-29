МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 22 апреля составил 14,52 триллиона рублей после 14,643 триллиона на 15 апреля, сообщил Банк России.

Здание Центрального банка РФ в Москве

Банк России оценил сумму международных резервов России на 22 апреля

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,84%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России