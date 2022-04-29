МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 22 апреля составил 14,52 триллиона рублей после 14,643 триллиона на 15 апреля, сообщил Банк России. Банк России оценил сумму международных резервов России на 22 апреля

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,84%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России