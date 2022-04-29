МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Приостановка работы платежной системы Western Union в России и Белоруссии обошлась ей в 11 миллионов долларов, следует из финансовой отчетности системы. Российские банки жалуются на проблемы с переводами по SWIFT

"Потери из-за выхода из России/Белоруссии… 11 миллионов долларов", — говорится в документе.

Система денежных переводов Western Union в начале марте объявила о том, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.

Американская Western Union была одним из крупнейших игроков в РФ на рынке трансграничных денежных переводов.