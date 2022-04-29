2022-04-29T12:01:34+03:00
2022-04-29T12:01:34+03:00
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2022
https://1prime.ru/finance/20220429/836791739.html
Western Union оценила последствия санкций
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Приостановка работы платежной системы Western Union в России и Белоруссии обошлась ей в 11 миллионов долларов, следует из финансовой отчетности системы... ПРАЙМ, 29.04.2022
финансы, бизнес, новости, санкции против рф, санкции против белоруссии, платежные системы, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Приостановка работы платежной системы Western Union в России и Белоруссии обошлась ей в 11 миллионов долларов, следует из финансовой отчетности системы.
"Потери из-за выхода из России/Белоруссии… 11 миллионов долларов", — говорится в документе.
Система денежных переводов Western Union в начале марте объявила о том, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.
Американская Western Union была одним из крупнейших игроков в РФ на рынке трансграничных денежных переводов.