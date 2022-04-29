МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект создания в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, сейчас находится в стадии обсуждения.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.

По словам Пескова, этот вопрос обсуждается в настоящее время. "Об этом сказал Патрушев в своем интервью", — заявил пресс-секретарь журналистам в ответ на вопрос, обсуждался ли данный проект с Владимиром Путиным.