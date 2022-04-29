2022-04-29T13:37:48+03:00
2022-04-29T13:37:48+03:00
2022-04-29T13:37:48+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220429/836793169.html
В Кремле рассказали о двухконтурной валютно-финансовой системе в России
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект создания в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными... ПРАЙМ, 29.04.2022
финансы, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект создания в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, сейчас находится в стадии обсуждения.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.
По словам Пескова, этот вопрос обсуждается в настоящее время. "Об этом сказал Патрушев в своем интервью", — заявил пресс-секретарь журналистам в ответ на вопрос, обсуждался ли данный проект с Владимиром Путиным.