2022-04-29T13:57:00+03:00
2022-04-29T14:02:55+03:00
2022-04-29T13:57:00+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220429/836793503.html
Банк России вдвое повысил прогноз по оттоку капитала
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до 151 миллиарда долларов с 75 миллиардов, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз на 2023 год... ПРАЙМ, 29.04.2022
банки, финансы, новости, прогноз, банк россии, отток капитала
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/91/832539102.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/91/832539102.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/91/832539101.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/91/832539101.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/91/832539100.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/91/832539100.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836793150.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до 151 миллиарда долларов с 75 миллиардов, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз на 2023 год также повышен: теперь ЦБ прогнозирует отток капитала на уровне 69 миллиардов долларов вместо ожидавшихся 60 миллиардов.
Вместе с тем прогноз на 2024 год понижен: регулятор теперь ждет отток капитала из страны на уровне 24 миллиарда долларов вместо 55 миллиардов.
Кроме того, Банк России повысил оценку оттока капитала из страны в 2021 году до 73 миллиардов долларов с 71 миллиарда.
ЦБ РФ ранее в пятницу понизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.