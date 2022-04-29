МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до 151 миллиарда долларов с 75 миллиардов, следует из среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года на уровне 18-23%

Прогноз на 2023 год также повышен: теперь ЦБ прогнозирует отток капитала на уровне 69 миллиардов долларов вместо ожидавшихся 60 миллиардов.

Вместе с тем прогноз на 2024 год понижен: регулятор теперь ждет отток капитала из страны на уровне 24 миллиарда долларов вместо 55 миллиардов.

Кроме того, Банк России повысил оценку оттока капитала из страны в 2021 году до 73 миллиардов долларов с 71 миллиарда.

ЦБ РФ ранее в пятницу понизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.