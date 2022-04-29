МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России видит возможность того, что пространства для снижения ключевой ставки до конца года не будет, кроме того регулятор в будущем будет делать более размеренные шаги в изменении ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, когда ожидается пик инфляции в России

В выпущенном ранее в пятницу пресс-релизе ЦБ отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит пространство для снижения ключевой ставки в текущем году.

"Если вы обратите внимание на наш прогноз ключевой ставки до конца этого года, в рамках базового сценария, мы видим и такое развитие ситуации, когда у нас этого пространства для снижения не будет", — сказала Набиуллина.

Говоря о дальнейших шагах в изменении ключевой ставки, Набиуллина отметила, что Банк России уже дважды снижал ставку на 3 процентных пункта. Она пояснила, что это было связано с тем, что ЦБ убирал "надбавку". "Потому что когда мы повышали до 20%, одним из основных факторов было ограничение рисков финансовой стабильности", — объяснила она.

"Поэтому, конечно, все зависит от развития ситуации. Но в базовом сценарии мы на будущее видим более размеренное движение", — заключила Набиуллина.

Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 14% годовых. Большинство аналитиков ожидало снижения только до 15%.