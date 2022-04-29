МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России думает над дальнейшим смягчением мер валютного контроля, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров можно отменить, для сырьевых — снизить до 50% с нынешних 80%. Набиуллина оценила вероятность дефолта России

Кроме того, по ее словам, ЦБ РФ считает важным "отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран". "Кроме того, предложили, что те экспортеры, которые тратят свою выручку на приобретение импорта — тоже в этой части освобождались от необходимости продажи валютной выручки", — сообщила она.

При этом Банк России не видит необходимости менять установленный с апреля порядок конвертации валюты в рубли в рамках оплаты поставок газа "недружественным" странам.

"Действующий порядок четко определяет срок, в течение которого средства от продажи валюты зачисляются на рублевые счета покупателей природного газа, этот срок определен как 2 рабочих дня со дня получения уполномоченным банком иностранной валюты от покупателей. Эти правила доступны покупателям газа, они создают четкое понимание того, что сам механизм оплаты прозрачен, сбалансирован. И в текущей ситуации мы не видим необходимости внесения изменений в установленный порядок", — сказал Набиуллина.

Банк России также не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, считает глава регулятора.

"Что касается снятия ограничений, которые до сентября (9 сентября — ред.), то, что касается наличных, но вряд ли это возможно досрочно. Надо дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", — ответила она на вопрос, возможно ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничений на покупку наличной валюты для населения.



