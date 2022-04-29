МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава Банка России рассказала о привязке курса рубля к золоту

Минфин России ранее в пятницу сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

"Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти", — прокомментировала глава ЦБ.

"Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно", — добавила Набиуллина.