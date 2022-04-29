МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России не обсуждает увеличение страхового покрытия по вкладам до 2 миллионов рублей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина оценила вероятность дефолта России

"Страховых выплат до 2 миллионов не обсуждается", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждается ли все еще регулятором вопрос об увеличении выплат в системе страхового покрытия по вкладам.

Глава регулятора также отметила, что ставки по депозитам в РФ сейчас снижаются, но с учетом ожидаемого будущего снижения инфляции остаются привлекательными.

"Ставки по депозитам — те, которые принимались в конце февраля — начале марта, были очень привлекательными. Правда, это в основном краткосрочные ставки. Сейчас происходит некоторое снижение ставок по депозитам, но есть инструменты, которые… есть и остаются привлекательными, еще и в условиях снижения инфляции — мы ожидаем снижения инфляции. Поэтому ставки с точки зрения будущей инфляции, на наш взгляд, остаются привлекательными", — заявила она.

Набиуллина добавила, что есть и другие инструменты сбережения. Например, на рынке торгуются многие бумаги российских корпораций. "Мы, когда рынок открывали, видели значимый спрос со стороны российских инвесторов — он есть, это тоже можно использовать, безусловно, другие элементы сбережения", — сказала глава ЦБ РФ.