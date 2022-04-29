МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке с мая повышает до 4% нормативы обязательных резервов по обязательствам в валюте, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Глава Банка России рассказала о повышении страховки по вкладам

"Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Новые нормативы будут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов уже за май. При этом иные нормативы остаются без изменения, уточнили в регуляторе.

"Регулирование размера обязательных резервов за май 2022 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится", — добавили в регуляторе.