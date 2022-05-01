МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 миллиона рублей, соответствующее указание Банка России вступило в силу 1 мая. Новые выплаты и льготы по ипотеке. Что изменится в жизни россиян в мае

Как пояснял ранее регулятор, такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковская карта — платежи проходят напрямую по счетам.

Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5-3 раза ниже эквайринговых.

При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.