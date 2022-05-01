МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ипотеку можно считать комфортной, если взносы по ней составляют максимум 40 процентов от дохода, рассказала руководитель проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева в интервью радио Sputnik. Банкиры предсказали снижение ставок по ипотеке и вкладам

По ее словам, при оформлении этого кредита важно выбрать правильный размер ежемесячных выплат: если регулярно отдавать банку слишком большую сумму, то денег не будет хватать на повседневные нужды, а если слишком маленькую, то выплаты растянутся на долгие годы.

"В ипотеке самое главное – это размер ипотечного взноса, который платит человек. То есть, когда планируешь купить дом своей мечты, надо правильно подсчитать. Если ты берешь более просторное жилье из расчета, что на погашение ипотеки надо будет тратить 80 процентов своего дохода, то это не лучший вариант. Люди забывают, что после приобретения нового жилья в нем еще надо будет делать ремонт и покупать много всего", – предупредила Лазарева.

"На самом деле ежемесячный ипотечный взнос должен составлять максимум 40 процентов от семейного бюджета. Это важно, поскольку ради ипотеки не надо забывать про другие расходы. Комфортной ипотекой с точки зрения финансово грамотного человека можно считать ту, в которой ежемесячные платежи наименее заметны. Надо для себя понять, что ипотека – это долгий процесс", – посоветовала она.