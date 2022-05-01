МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк снизил с 1 мая ставки по потребительским кредитамна 2 процентных пункта.

Как сообщает Сбербанк, теперь минимальная ставка по потребкредитам составляет 17,9%.

"С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. Снижение составило 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке", — говорится в сообщении.

Ранее 1 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье, минимальная ставка составит 13,9%.

Снижены и ставки по вкладам — максимальная доходность по ним теперь составляет 12% вместо 16%.

Эти решения кредитная организация приняла после того, как Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — до 14% годовых.