МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. С воскресенья, 1 мая, в соответствии с поправками в закон в России банки могут списывать деньги со счетов граждан за долги по кредитам только при условии наличия письменного согласия должника.

Если на лицевой счет гражданина поступают доходы, запрещенные к списанию (например, пенсии или социальные выплаты), то потребуются еще одно, дополнительное согласие.

К таким выплатам относятся, например, соцвыплаты, пособия, пенсии, алименты. Списать их в счет погашения долга банк может только после письменного согласия клиента банка.

Однако стоит помнить, что даже в случае подачи соответствующего заявления у клиента будет после 14 дней для "охлаждения". За это время можно отозвать заявление.

"И банку придется вернуть списанные в этот период средства клиенту", — сообщила "Российской газете" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.

Она добавила, что у некоторых клиентов деньги могут уйти на погашение долгов и без всяких заявлений:

это возможно, если это прописано в кредитном договоре (безакцептное списание).

"Поэтому внимательно прочтите условия договора. Если все-таки такой пункт есть, то свое согласие на него теперь тоже можно отозвать", — подытожила собеседница издания.