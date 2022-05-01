СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — ПРАЙМ. Переходной период вхождения освобожденных регионов юга Украины в рублевую зону может быть сокращен, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий. При этом до этого сообщалось, эти регионы с 1 мая переходят в рублевую зону. Ожидалось, что переходной период займет до четырех месяцев, в этот срок будут ходить рубль и гривна.

"В связи с отключением интернета, люди не смогут больше пользоваться деньгами, которые у них на банковских карточках. Это заставит эти регионы быстрее войти в рублевое пространство и сократить переходной период. Украина своими действиями, по сути, перевела Херсонскую и Запорожскую область в рублевое пространство. Они ускорили интеграцию", — сказал РИА Новости Крючков.

По его словам, ситуация в регионах будет стабилизирована в кратчайшие сроки. Уже идет перенастройка сотовых станций. Решается вопрос с заходом российских банков и интернета.

"Пока люди могут рассчитываться наличными деньгами. В регионах ходит рубль и гривна", — подчеркнул Крючков.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.