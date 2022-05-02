МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности обратился в МВД с предложением проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение комитета. Юрист объяснил, что делать в случае ДТП на электросамокате

"Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что анализ аварийности на дорогах с участием данных средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод, что они могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, поскольку не оборудованы эффективными системами безопасности, однако при этом способны развивать значительную скорость.

По данным МВД, в 2021 году зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. Погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Травмы получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.

Также сенаторы предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности, ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.

Помимо этого, Минпросвещения вместе с МВД и Минтрансом было рекомендовано подготовить предложения относительно внедрения в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.

Комитет предложил РСА внедрить практические занятия по обучению детей и подростков, в том числе на автоплощадках, по пользованию средствами индивидуальной мобильности на базе некоммерческих образовательных организаций.