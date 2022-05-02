МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. После того как популярные платежные сервисы Apple Pay и Google Pay приостановили работу в России из-за санкций, отечественным банкам предстоит большая работа, чтобы вновь сделать оплату смартфоном удобной; при этом на платформе Android внедрить новые сервисы будет проще, чем на базе iOS, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Россияне стали реже покупать товары для дома

Несмотря на то, что на российском рынке есть альтернатива западным аналогам — Mir Pay для карт платежной системы "Мир" и СБПэй, внедрением которой занимается Банк России, — эксперты отмечают, что СБПэй, например, пока нельзя рассматривать как 100% замену Apple Pay и Google Pay.

В основе СБПэй лежит сканирование QR кода, который содержит в себе реквизиты банка-получателя, в то время как Apple Pay и Google Pay работают за счет технологии NFC, позволяющей прикладывать девайс к терминалу, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

"Во многих сценариях оплаты с помощью СБПэй используется мобильное приложение банка. При отсутствии возможности скачать приложение на девайсы Apple из-за их удаления в App Store у клиентов могут быть трудности с использованием СБПэй. На системе Android ситуация проще в силу открытости системы. Благодаря этой же открытости возможно и использование NFC-технологии. Поэтому для полноценного восстановления привычных каналов платежей на девайсах Apple может быть более затруднительным", — добавляет эксперт.

Для устройств на базе Apple в силу закрытости системы платежные сервисы могут быть недоступны до тех пор, пока они завязаны на других функциях: NFC платежах, маркетплейсе приложений или других, встроенных во внутреннюю операционную систему. Здесь требуется какой-то кардинально новый подход, но при риске блокировки приложения из App Store это может привести к его быстрому ограничению, отмечает Кривошея.

В разработке новых платежных решений главное, чтобы эти сервисы были совместимы с теми устройствами, которые уже есть на руках у клиентов, подчеркивает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Также придется принимать во внимание совместимость той инфраструктуры, которая есть на стороне магазинов. Она должна поддерживать новые методы платежа, в обратном случае ее замена будет излишне затратной и не перевесит потенциальные выгоды.

В России отлично приживаются любые новые удобные и безопасные платежные методы, заключил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, те игроки рынка, которые вовремя займут свою нишу, имеют прекрасные шансы на развитие.