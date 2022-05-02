Эксперты: российским банкам предстоит большая работа, чтобы вновь сделать оплату смартфонами удобной
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. После того как популярные платежные сервисы Apple Pay и Google Pay приостановили работу в России из-за санкций, отечественным банкам предстоит большая работа, чтобы вновь сделать оплату смартфоном удобной; при этом на платформе Android внедрить новые сервисы будет проще, чем на базе iOS, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Несмотря на то, что на российском рынке есть альтернатива западным аналогам — Mir Pay для карт платежной системы "Мир" и СБПэй, внедрением которой занимается Банк России, — эксперты отмечают, что СБПэй, например, пока нельзя рассматривать как 100% замену Apple Pay и Google Pay.
В основе СБПэй лежит сканирование QR кода, который содержит в себе реквизиты банка-получателя, в то время как Apple Pay и Google Pay работают за счет технологии NFC, позволяющей прикладывать девайс к терминалу, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
"Во многих сценариях оплаты с помощью СБПэй используется мобильное приложение банка. При отсутствии возможности скачать приложение на девайсы Apple из-за их удаления в App Store у клиентов могут быть трудности с использованием СБПэй. На системе Android ситуация проще в силу открытости системы. Благодаря этой же открытости возможно и использование NFC-технологии. Поэтому для полноценного восстановления привычных каналов платежей на девайсах Apple может быть более затруднительным", — добавляет эксперт.
Для устройств на базе Apple в силу закрытости системы платежные сервисы могут быть недоступны до тех пор, пока они завязаны на других функциях: NFC платежах, маркетплейсе приложений или других, встроенных во внутреннюю операционную систему. Здесь требуется какой-то кардинально новый подход, но при риске блокировки приложения из App Store это может привести к его быстрому ограничению, отмечает Кривошея.
В разработке новых платежных решений главное, чтобы эти сервисы были совместимы с теми устройствами, которые уже есть на руках у клиентов, подчеркивает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Также придется принимать во внимание совместимость той инфраструктуры, которая есть на стороне магазинов. Она должна поддерживать новые методы платежа, в обратном случае ее замена будет излишне затратной и не перевесит потенциальные выгоды.
В России отлично приживаются любые новые удобные и безопасные платежные методы, заключил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, те игроки рынка, которые вовремя займут свою нишу, имеют прекрасные шансы на развитие.
https://1prime.ru/finance/20220502/836803783.html