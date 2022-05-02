АНКАРА, 2 мая — ПРАЙМ. Минфин Турции не ожидает долгосрочной тенденции укрепления инфляции в стране, заявил министр казначейства и финансов страны Нуреддин Небати.

Центральный банк Турции ранее повысил прогноз инфляции до 42,8% по итогам текущего года с прежних 23,2%.

"Мы стремимся день ото дня улучшать инфляционные ожидания и ломать инфляционную инерцию. В предстоящий период мы не ожидаем долгосрочной и постоянной тенденции укрепления инфляции. Мы ожидаем значительного снижения инфляции в предстоящий период с нормализацией цен на сырьевые товары, стабильностью обменного курса и дополнительными шагами, которые мы предпримем", — приводит слова Небати газета Aydınlık.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной — 14%, а лира постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.