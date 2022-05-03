МЕХИКО, 3 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа банков РФ, не раскрыв деталей.
"В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти", — заявил чиновник в ходе общения с журналистами, которое показал в эфире венесуэльский телеканал VPI.
https://1prime.ru/finance/20220503/836807573.html
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