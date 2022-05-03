МЕХИКО, 3 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа банков РФ, не раскрыв деталей. В ЕС планируют продолжить обсуждать шестой пакет антироссийских санкций

"В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти", — заявил чиновник в ходе общения с журналистами, которое показал в эфире венесуэльский телеканал VPI.