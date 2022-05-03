МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Немецкая банковская группа DZ Bank, являющаяся одним из лидеров банковского сектора Германии, возобновила финансовые операции с российскими банками после паузы в несколько недель, сообщил изданию Handelsblatt член правления компании Томас Ульрих. Объем грузовых авиаперевозок в мире сильно снизился в марте

"После начала наступательной войны России против Украины мы приостановили платежный оборот с российскими банками на три недели. Теперь, спустя примерно семь недель, мы вновь принимаем платежи из России при условии, что никакая компания и лицо, против которых введены санкции, не участвуют в этом. Каждый платеж проверяется индивидуально, по части из которых решения будет принимать сам правление (компании)", — заявил Ульрих.

По его словам, в случае транзакций из России речь идет об оплате поставок немецких компаний по контрактам, заключенным до начала спецоперации РФ на Украине. Также банк принимает пенсионные переводы России проживающим в Германии российским пенсионерам. В отношении переводов в Россию действует правило делать их только в евро, поскольку переводы в долларах подпадают под строгие американские санкции, добавил Ульрих. Также банковская группа DZ Bank, которая объединяет треть немецкого банковского сектора, не ведет бизнес со Сбербанком из-за американских санкций и готовящихся европейских.

Аналогично Земельный банк Гессен-Тюрингия Helaba частично возобновил финансовые операции с Россией. Речь идет о "очень небольшом объеме" совместимым с санкциями транзакций в Россию, осуществляемых клиентами банка.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.