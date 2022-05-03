МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" обладает юридическими правами на бренд "Тинькофф", заявили РИА Новости в банке. Боррель сообщил, что войдет в шестой пакет антироссийских санкций

Ранее во вторник основатель банка Олег Тиньков в соцсетях заявил, что "забирает из страны" бренды "TINKOFF" и "LA DATCHA".

"Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе кредитной организации.

В четверг группа "Интеррос" заявила, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), то есть доли самого Тинькова, а Банк России согласовал покупку.

Незадолго до этого "Тинькофф банк" заявил, что сменит бренд в этом году.

Сам Тиньков ранее, также в соцсети, выступил с критикой военной операции России на Украине. Группа "Тинькофф" тогда назвала это его личным мнением и напомнила, что бизнесмен не принимает решений в рамках группы и не является её сотрудником.