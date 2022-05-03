МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Федеральная резервная система США и Банк Англии на текущей неделе, как ожидается, оба продолжат осуществлять ужесточение денежно-кредитной политики, однако риск рецессии, вероятно, приведет к тому, что дальнейшая траектория процентных ставок у двух центральных банков будет различаться, и это может привести к дальнейшему ослаблению британского фунта. Итальянский министр высказался о прекращении поставок российского газа

Инвесторы учитывают в котировках повышение ставок ФРС на 50 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, завершающегося в среду. В марте центральный банк США повысил целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 0,25%-0,50% с уровня, близкого к нулю. Участники рынка будут следить за намеками на возможность будущего повышения ставок на 75 базисных пунктов.

В сложившейся ситуации индекс доллара США на текущей неделе может значительно превысить 20-летний максимум. Во вторник индекс достигал отметки 103,18 после того, как в четверг приближался к 104.

Тем временем Банк Англии, как ожидается, повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в четверг. После трех повышений с начала года ключевая ставка достигла уровня 0,75%.

Тем не менее, аналитики Deutsche Bank считают низкой вероятность того, что Банк Англии в 2022 году последует примеру ФРС, повысив ставки на 50 базисных пунктов, поскольку риск рецессии в Великобритании выше, чем в США. Кроме того, исходя из финансовой модели Банка Англии, нейтральный уровень ставок в Великобритании ближе к 1,0%, чем к 2,0%.

Если Банк Англии будет придерживаться мягкой риторики относительно среднесрочных инфляционных ожиданий, то пара фунт/доллар может продолжить снижение с текущего уровня 1,2517. В начале года пара торговалась в районе 1,35.

— Автор Adam Clark

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ