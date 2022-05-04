МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Издание Politico сообщило, ссылаясь на дипломатов ЕС, что Еврокомиссия намерена предложить отключение "Московского кредитного банка" (МКБ) и Россельхозбанка от платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций в отношении РФ. СМИ узнали подробности готовящихся новых санкций Евросоюзе

Издание отмечает, что санкционный пакет затронет и Сбербанк.

Ранее глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти. СМИ сообщали, что представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе.

"Еврокомиссия намерена предложить отключение российских банков МКБ и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT" — пишет Politico.