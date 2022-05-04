МОСКВА, 4 мая — Прайм. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале выросла в годовом выражении в 2,3 раза — до 337 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистая прибыль Equinor в первом квартале увеличилась в 2,5 раза

Чистый процентный доход RBI в России вырос на 36,2% в годовом выражении и составил 222 миллиона евро. Операционная прибыль банка в РФ составила 444 миллиона евро, увеличившись в 1,9 раза.

Консолидированная прибыль всего RBI за квартал при этом удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 442 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 1,27 евро после 0,59 евро годом ранее. Чистый процентный доход составил 986 миллион евро, увеличившись на 33,9%.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 46 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.