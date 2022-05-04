МОСКВА, 4 мая — Прайм. Российские банки начали сокращать бонусные клиентские выплаты в отношении товаров, по которым введено временное ограничение эквайринговых комиссий — о таком решении в своем телеграм-канале сегодня сообщил Газпромбанк, чуть раньше аналогичные меры принял и "Тинькофф банк". Путин предложил вдвое увелить туристический кешбэк для Дальнего Востока

ЦБ РФ с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. К ним относятся предприятия, занимающиеся розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров, товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. В список также вошли компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров. ЦБ сообщал, что после 31 августа эквайринговые комиссии вновь будут регулироваться законами рынка.

"Многие банки сейчас меняют программы лояльности для своих клиентов. На такие шаги приходится идти из-за ограничения Банком России эквайринговой комиссии для некоторых категорий предприятий, которые продают в розницу определенные товары и услуги", — отмечается в сообщении Газпромбанка. По итогам апреля Газпромбанк выплатит кешбэк по прежним правилам. По итогам мая он будет начислен, исходя из новых условий.

В связи с решением ЦБ РФ до 31 августа "Тинькофф банк" также будет начислять меньше кешбэка по некоторым повседневным покупкам. "Центробанк снизил размер комиссии, которую банки получают за оплату картами некоторых товаров и услуг. Из этой комиссии мы выплачиваем кешбэк клиентам. Чем ниже комиссия банку, тем меньше кешбэка банк может начислить", — пояснили в кредитной организации необходимость изменений. Ранее в банке сообщали, что по другим видам кешбека — в отношении товаров не из списка ЦБ — выплаты останутся прежними.